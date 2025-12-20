Sara Lago Vigo, 20 DIC 2025 - 12:01h.

La llegada de Papá Noel con renos vivos a Ourense reabre la polémica por el bienestar animal en espectáculos navideños

Colectivos animalistas cuestionan el uso de renos reales en entornos urbanos, mientras el Concello mantiene el acto dentro de su programación festiva

La Navidad en Ourense arranca este año marcada por la controversia. El anuncio de la llegada de Papá Noel acompañado de renos reales ha vuelto a generar un debate social, con críticas por el posible estrés y sufrimiento animal que puede implicar la presencia de estos animales en un evento multitudinario, ruidoso y urbano.

La cita, prevista para el 20 de diciembre, forma parte de la programación oficial del Concello y está pensada como uno de los grandes atractivos navideños para el público infantil y familiar. Sin embargo, antes incluso de celebrarse, el evento ya ha provocado reacciones encontradas entre quienes defienden la tradición y quienes reclaman alternativas sin animales vivos.

Críticas por el uso de renos vivos en un entorno urbano

La principal polémica gira en torno al uso de renos reales en el desfile. Asociaciones defensoras de los animales y activistas recuerdan que se trata de especies acostumbradas a climas fríos y entornos tranquilos, muy alejados de las condiciones que se dan en una ciudad durante un evento festivo: música alta, luces intensas, multitudes y contacto constante con personas.

Desde estos colectivos se insiste en que, aunque los animales estén controlados y supervisados, el simple hecho de ser transportados y expuestos a este tipo de estímulos puede provocar estrés físico y psicológico, algo que ya ha sido denunciado en otros puntos de Galicia y de España en celebraciones similares.

El debate no es nuevo en Ourense. En años anteriores, la presencia de animales en eventos navideños ya había provocado críticas, aunque el Concello ha defendido en todo momento que se cumplen las normativas vigentes y que los renos participan en condiciones supervisadas.

Tradición y espectáculo dentro del programa navideño de Ourense

Más allá de la controversia, la llegada de Papá Noel con renos se enmarca dentro un amplio programa de Navidad diseñado para dinamizar la ciudad durante diciembre y enero. El desfile tiene previsto recorrer varias calles céntricas hasta llegar a la Praza Maior, donde Papá Noel saludará a los más pequeños y participará en sesiones fotográficas.

El programa navideño de Ourense incluye también mercados de Navidad, espectáculos musicales, animación infantil, talleres, actividades culturales y espacios decorados con iluminación especial. El objetivo del Concello es convertir el centro urbano en un punto de encuentro para familias y visitantes durante las fiestas.

Para muchas personas, este desfile es uno de los momentos más esperados de la Navidad ourensana, un acto que simboliza el inicio de los días más mágicos del año y que atrae a numerosos niños y niñas acompañados de sus familias.

Un debate que se repite en Galicia

La polémica de Ourense se suma a otros casos similares en Galicia, donde distintos municipios han optado en los últimos años por sustituir animales reales por figuras animadas, elementos mecánicos o recursos audiovisuales, precisamente para evitar conflictos relacionados con el bienestar animal.

Este debate refleja un cambio social progresivo en la forma de entender las celebraciones tradicionales, especialmente cuando entran en juego animales vivos. Mientras unos defienden el valor simbólico y emocional de ver a los renos de Papá Noel, otros consideran que la magia navideña puede mantenerse sin necesidad de recurrir a ellos.

En Ourense, la discusión sobre el uso de renos vivos vuelve a estar sobre la mesa, justo cuando la ciudad se prepara para vivir unas fiestas que, además de luces y villancicos, llegan acompañadas de polémicas.