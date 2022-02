Félix Arteaga, del Real Instituto Elcano: "Rusia pretende acabar con la independencia de Ucrania"

La OTAN no puede intervenir militarmente en el conflicto. "No, porque no tienen un compromiso de asistencia militar. Ha declarado sus miembros que no intervendrían y lo único que puede hacer es reforzar militarmente a los países de la Alianza Atlántica, que van desde el mar báltico al mar negro, lo que va a significar un tremendo despliegue militar tal y como habíamos visto en 2014", concluye Arteaga, refiriéndose a un "telón de acero militar a ambos lados".