Josh Cavallo moviliza al mundo del fútbol compartiendo su historia: "Soy futbolista y soy gay"

“Esconder lo que realmente soy para perseguir el sueño que siempre soñé de niño… Todo lo que quiero hacer es jugar al fútbol y ser tratado igual que los demás. Estoy cansado de tener que rendir al máximo de mis habilidades y vivir esta doble vida. Es agotador, es algo que no quiero que nadie más experimente. Pensaba que la gente me vería de otra manera cuando se enterasen, que me empezarían a tratar de otra manera; que empezarían a decir cosas malas de mí o a reírse de mí”, cuenta, antes de revelar que, contra lo que pensaba, estaba equivocado.

“Ese no es el caso. En todo caso, tienes más respeto de la gente. Contárselo a mis seres queridos, mis colegas, mis amigos, mis compañeros, mis entrenadores, ha sido increíble. La respuesta y el apoyo que he recibido es inmenso. Estoy empezando a pensar por qué he estado escondiendo este peso tanto tiempo. Quiero inspirar y demostrar a la gente que no pasa nada por ser tú mismo y jugar al fútbol. Está bien ser gay y jugar al fútbol. Quiero demostrárselo a toda la gente que lo pasa mal y está asustada, a quien sea: no actúes como si fueras otro; sé tú mismo. Debes ser tú, no otra persona”, subraya, lanzando un mensaje de apoyo antes de finalizar: