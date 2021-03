Agradece la ayuda de un hombre que pasaba con su coche

"Cuando los hombres se van, yo quedo totalmente asustada, totalmente perpleja. En ese momento se me paró el mundo y viene otro hombre y me dice ‘no no le hicieron nada’. Volvemos a lo mismo ¿Qué es no hacer nada? A mí sí me hicieron todo. Hoy la verdad, estoy bien. Tuve suerte, no me tocaron, no me penetraron pero sí me cagaron el día, sí me dejaron con miedo. Y eso es algo no debería suceder. Las mujeres deberíamos poder estar en una plaza sin que nos sucedan estas cosas, deberíamos poder caminar sin que nos sucedan esas cosas", subraya, expresando que "siento que nunca tuve el miedo que tuve hoy. No me pasó nada y agradezco a la vida que no me haya pasado nada, pero fue una situación de mierda porque cuando un hombre te dice que te va a hacer algo sexual no sabés si es capaz de hacerlo o no. Gracias a Dios no fueron capaces de hacerlo, pero esto no debería pasar, no debería pasar más".