Celia Molina 21 DIC 2025 - 18:00h.

Hablamos con Óscar Pasarín, portavoz de MundoAnimalia, sobre cómo detectar a los criadores ilegales a través de Internet

El petauro del azúcar, el nuevo "regalo de moda" de esta Navidad que choca con la Ley de Bienestar Animal

Aunque, desde el año 2022, las mascotas son consideradas en España como seres sintientes con capacidad de sentir dolor, placer y otras emociones, hay muchas familias que todavía las consideran como un buen regalo de Navidad. Una práctica que puede tener nefastas consecuencias si la adquisición de un animal de compañía no es una decisión meditada y consensuada por todos los familiares que, durante una media de 14 años, tendrán que cuidar de él (o ella).

A pesar de que el mes de enero es uno de los más dramáticos en cuanto a las cifras de abandono (cuando los propietarios, que hicieron una compra o adopción impulsiva, vuelven a sus rutinas), el portal MundoAnimalia, donde se pueden comprar y adoptar perros y gatos con todas las garantías legales, ha detectado, como cada mes de diciembre, un incremento del 28% en las búsquedas de cachorros por Internet. "Eso quiere decir que hay mucha gente que aún hoy en día compra un perro por Navidad", lamenta Óscar Pasarín, portavoz de la empresa en Suecia.

"En diciembre, muchos cachorros provienen de la venta ilegal"

Este experto también alerta de la realidad que existe detrás de esos regalos pues, durante las fechas próximas a las Navidades, las ofertas de cachorros "suelen provenir de criaderos ilegales": "La realidad es que gran parte del mercado de crías de perros y gatos en España viene de criadores ilegales y, si miramos los anuncios online en páginas generalistas, el 70% vienen de criadores con un número de licencia falso o inventado", recalcan desde MundoAnimalia.

"Los anuncios que aumentan por estas fechas suelen ser de criadores ilegales, a los que no les importa lo que vaya a ocurrir con el animal. Tanto es así que hasta el 7% de los criadores éticos deciden no publicar ofertas en este mes, porque a ellos sí les preocupa que luego los perros y gatos que han criado sean abandonados o maltratados. Tristemente, si compras un perro en diciembre es muy probable que provenga de un criadero ilegal", ha concluido Pasarín, como forma de alertar a aquellos ciudadanos que estén pensando en adquirir un animal.

Tres consejos para detectar la venta fraudulenta de animales

Para evitar que esto pase, Pasarín ha dado una serie de pautas a Informativos Telecinco web, que le serán muy útiles a los compradores particulares: "Hay tres consejos fundamentales. El primero es, cuando hablas con un criador, pedir ver al cachorro con la madre, ya sea en persona o en una fotografía o un vídeo. Esta va a ser la gran diferencia de alguien que ha importado un cachorro prematuramente a España o de alguien que los ha criado con todos los cuidados necesarios. En las primeras semanas, es crucial que las crías estén junto a su madre y sus hermanos, para que jueguen y aprendan a socializar. Así, se evitará que tengan problemas de conducta en el futuro por los que les cueste encontrar un hogar", ha explicado.

"El segundo consejo es que siempre se intente visitar el criadero, aunque el vendedor te diga que te puede enviar al animal o que podéis quedar en un punto intermedio. Ahí se va a ver si los animales tienen un buen ambiente o no y se evitan todos los intermediarios. Si el lugar parece una tienda o más bien un almacén es un punto de alarma. Y, por último, es adecuado comprobar la veracidad de la licencia de los criadores, si bien este es un trabajo muy difícil para un particular. Todas tienen un número REGA y sí que hay un buscador en el que se puede comprobar si aparecen o no. El año que viene, según dicta la Ley del Bienestar Animal de 2023, sí habrá disponible un registro público de criadores que hará este trabajo más fácil", ha concluido.