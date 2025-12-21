Una mujer de 38 años ha arrollado a una pareja tras darse a la fuga al ser sorprendida robando en un coche en Irún, Guipúzcoa

La detenida tenía pendiente una orden de detención e ingreso en prisión emitida por un Juzgado de la capital alavesa

IrúnAgentes de la Ertzaintza han detenido a una mujer de 38 años por un delito de robo con fuerza ocurrido en un vehículo estacionado en un garaje de Irún (Guipúzcoa). Al tratar de darse a la fuga, la implicada arrolló a la pareja propietaria del coche con otro vehículo conducido por ella, sustraído en Vitoria-Gasteiz.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, también se le imputan otros dos hurtos y dos robos perpetrados en la capital alavesa y le constaba una orden judicial de arresto e ingreso en prisión. Tras ser presentada ante el juez, este ha ordenado su ingreso en prisión.

El suceso

Los hechos tuvieron lugar hacia la una de la tarde de este pasado sábado cuando la Ertzaintza fue alertada de un altercado junto a un garaje ubicado en un inmueble del barrio de Santiago en la localidad fronteriza.

Al lugar se desplazaron patrullas en funciones de protección ciudadana, que comprobaron que varias personas tenían retenida a una mujer. Según las informaciones aportadas por las personas allí presentes y las verificaciones realizadas, se pudo determinar que dicha mujer estaba implicada en un robo con fuerza en un vehículo aparcado en el citado garaje comunitario.

Entre estas, se encontraba una pareja propietaria del coche que, al dirigirse al mismo, se percató de que tenía fracturado el cristal de la ventanilla de la puerta del conductor y les faltaban varios objetos del maletero. Además, se dieron cuenta de que un coche, conducido por la implicada, trataba de abandonar el garaje, por lo que intentaron evitarlo, siendo golpeados en la trayectoria de salida a la calle.

Una vez en el exterior, con la colaboración de un conductor que transitaba por esta vía, el propietario pudo interceptar a la mujer, interviniendo también un agente de la Guardia Municipal de Donostia-San Sebastián.

Los efectivos de la Ertzaintza pudieron constatar que, dentro del coche conducido por la mujer, había diferentes objetos, entre ellos, algunos paquetes de regalos navideños y un mando a distancia, sustraídos del coche objeto del robo y propiedad de la pareja. El hombre y la mujer resultaron heridos al ser arrollados, por lo que fueron asistidos en un centro hospitalario.

Tenía pendiente una orden de detención e ingreso en prisión

Además, el vehículo constaba como sustraído recientemente en la capital alavesa, según se corroboró desde el Centro de Coordinación de la Ertzaintza. También fue hallada diversa documentación personal y tarjetas bancarias, procedentes de dos hurtos a personas al descuido y dos robos con fuerza en vehículos, registrados igualmente este mismo mes en Vitoria-Gasteiz.

Una vez identificada la mujer, se tuvo conocimiento de que tenía pendiente una orden de detención e ingreso en prisión emitida por un Juzgado de la capital alavesa.

Ante los hechos señalados, el robo en el coche estacionado en Irun, la sustracción del vehículo en el que circulaba, los dos robos y los dos hurtos de Vitoria-Gasteiz y la orden judicial pendiente, se procedió a su detención.

La arrestada, que cuenta con antecedentes, principalmente por hechos contra la propiedad, ha sido presentada en el Juzgado tras quedar finalizadas las diligencias policiales, donde se ha decretado su ingreso en prisión.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para tratar de determinar la procedencia del resto de artículos recuperados en el coche conducido por la arrestada y su posible implicación en otros robos similares.