El cuerpo ha aparecido en un descampado de la zona norte de la capital malagueña

El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia

Compartir







MálagaLa Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo este domingo del cuerpo sin vida de una mujer de 30 años con aparentes signos de violencia en un descampado de la zona norte de la capital malagueña.

El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia, y se ha activado el protocolo judicial, han informado a EFE fuentes policiales.

El Grupo de Homicidios de la Comisaria Provincial se ha hecho cargo de la investigación

Por su parte, fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han señalado a EFE que, alrededor de las 6:30 horas de este domingo, han recibido un aviso en el que se alertaba de que había una mujer inconsciente en la vía pública tras la Comisaría de Policía del distrito norte, en el barrio de La Palmilla.

En ese momento, el centro coordinador ha alertado a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios del 061, cuyos efectivos han confirmado el fallecimiento de la mujer.

El Grupo de Homicidios de la Comisaria Provincial se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias de la muerte de la mujer.