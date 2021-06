Kataluna Enriquez será la primera mujer trans en Miss América tras coronarse como Miss Nevada

Kataluna Enriquez se convertirá en la primera mujer transgénero en concursar en Miss América después de coronarse en el certamen celebrado en el estado de Nevada el pasado domingo 27 de junio en el que la joven fue elegida entre las veintiún finalistas de la gala.

A sus 27 años, Enriquez tiene una plataforma para la concienciación y el refuerzo de la salud mental de las personas trans. Después de coronarse como Miss Nevada, ha dedicado el logro a su madre a la que ha mostrado su agradecimiento en una publicación de Instagram.

En declaraciones a la televisión local, Enriquez asegura que a lo largo de su infancia tuvo que lidiar con abusos físicos y psicológicos que la acabaron provocando problemas de salud mental. "Todavía tengo tiempo de prosperar y convertirme en un ejemplo para las que vengan después"- ha añadido.

En otra publicación de Instagram, la organización de la gala la ha felicitado por lo que consideran un "logro histórico". Con las personas trans ganando cada vez más visibilidad en la vida pública, Kataluna Enriquez ha conseguido romper una barrera más.

Hasta ahora, la joven tan sólo había concursado en certámenes específicos para personas trans. El hecho de que haya sido seleccionada como Miss Nevada supone un paso más hacia la normalización de este colectivo históricamente discriminado.

Según sus propias palabras, ser leal a sí misma ha sido uno de los "principales obstáculos" a los que ha tenido que hacer frente de forma diaria pero reconoce que ha valido la pena.