Las madres de los menores que viajaban en el barco que naufragó en Indonesia ya han regresado a España

Finaliza sin éxito el operativo de búsqueda del niño español de 10 años desaparecido en el naufragio de Indonesia

Las madres de los menores que viajaban en el barco turístico que naufragó el 26 de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo han regresado ya a España, mientras permanece en Indonesia el padre del menor que no ha podido ser encontrado durante la misión de búsqueda desplegada durante 15 días.

Las mujeres están intentando descansar junto a su familia en Valencia tras la tragedia que ha dejado tres personas fallecidas, un adulto y dos menores, dos supervivientes, una mujer y una niña, y un niño de 10 años que permanece desaparecido, Quique, hijo de la superviviente y de una expareja.

Los cuerpos sin vida se han incinerado en Indonesia

Según fuentes de las familias afectadas por el accidente de Indonesia, la expareja de la superviviente sigue allí, y es la única persona de las familias que no ha vuelto todavía a España.

Los cuerpos de Fernando Martín y de los dos niños cuyos cadáveres se han encontrado se han incinerado en Indonesia, donde se ha celebrado una pequeña ceremonia.

Por el momento, no se ha planteado la posibilidad de proseguir la búsqueda del niño que permanece desaparecido a través de medios privados, después de que Indonesia pusiera fin este viernes a la misión de búsqueda del pequeño.

El naufragio de la embarcación

Hace dos semanas, el 26 de diciembre, el barco turístico en el que viajaba el niño con su familia naufragó en aguas del Parque Nacional de Komodo. Las navideñas vacaciones de la familia, cuyos adultos contrajeron matrimonio hace menos de un año, se tornaron en tragedia cuando el barco KM Putri Sakinah en el que viajaban se hundió en aguas de la isla de Padar alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT).

Los equipos de búsqueda rastrearon de forma exhaustiva durante 15 días el fondo y la superficie marina, así como las costas de varias islas que componen esta turística región, famosa como destino de buceo y donde habitan los dragones de Komodo.

Tras el naufragio, que se cree pudo ser provocado por el súbito golpeo de tres grandes olas que tumbaron en cuestión de segundos la embarcación, fueron rescatadas dos españolas -madre e hija- junto a los cuatro miembros de la tripulación, incluido el capitán, y un guía local.

El hallazgo de los cuerpos

El 29 de diciembre, los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de una menor, de 12 años, a alrededor de un kilómetro del punto del hundimiento; el pasado domingo se recuperó el cuerpo del adulto, a poco más de dos kilómetros del mismo.

Este martes se recuperó el cadáver de un niño, de nueve años, localizado junto al casco del barco siniestrado, ya a unos 14 kilómetros del lugar del accidente. En muchas ocasiones fueron pescadores los que avistaron los cuerpos y dieron la pista a los rescatistas.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este, Mateo, de 9 años; y Lía, de 12 años, hija de la esposa de Martín, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas, de siete años.

Un "inusual e impredecible" fenómeno marino

A pesar del cierre de la misión, las autoridades indicaron que harán un seguimiento adicional de información que aporte nuevas pistas del paradero del desaparecido, con cientos de barcos zarpando a diario desde Labuan Bajo y pescadores faenando las aguas.

Las autoridades atribuyeron inicialmente el hundimiento a la pérdida del motor, aunque más tarde indicaron a EFE que se pudo deber a un "inusual e impredecible" fenómeno marino que provocó las grandes olas que habrían tumbado el navío.

La Policía encargada del caso apuntó que la investigación sigue "abierta", después de que señalara como sospechosos de posible negligencia con resultado mortal al capitán y el jefe de máquinas de la embarcación siniestrada, delito castigado con hasta cinco años de prisión.