Madonna ha sorprendido al cantar una versión de la mítica 'La Bámbola' para un anuncio de una marca de lujo

Según medios italianos, la versión, producida por Stuart Price, no parece formar parte del nuevo proyecto musical de Madonna

Compartir







Madonna ha sorprendido a sus seguidores al cantar una versión de la mítica 'La Bámbola'. La diva de la música ha aparecido a sus 67 años en un anuncio para una gran firma de ropa rindiendo homenaje a sus raíces italianas con el clásico de Patty Bravo y con una estética que recuerda a 'El Padrino'.

Madonna, que generó mucha expectación en septiembre cuando anunció nuevo álbum para 2026 después de siete años del último, ha realizado su primera aparición musical del año con una canción que será portada de la nueva campaña de un perfume de Dolce & Gabbana.

PUEDE INTERESARTE Madonna a Rosalía o Mónica Naranjo: los famosos que declaran su espiritualidad

Los pocos detalles que se conocen del nuevo disco de Madonna

La artista ha publicado la canción, sin vídeo, en Youtube y en plataformas de 'streaming' como Spotify, si bien no lo ha compartido ni anunciado en sus redes sociales.

La firma italiana, sin embargo, ha publicado un vídeo promocional que ya supera el millón de reproducciones en el que aparece la cantante y un extracto de la interpretación, acompañado con el texto: "Aura magnética. Acércate. La nueva campaña #DGTheOne llegará pronto".

Según medios italianos, la versión, producida por Stuart Price, no parece formar parte del nuevo proyecto musical de Madonna, que vuelve a trabajar con Warner en lo que será una vuelta a sus comienzos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La mítica canción que ha rescatado Madonna para este anuncio

Escrita por Franco Migliacci, Ruggero Cini y Bruno Zambrini, e interpretada por Patty Pravo, ‘La Bambola’ es una canción publicada en 1968 que narra los agravios de una mujer hacia un hombre que la trata como a una muñeca que abandona cuando deja de ser útil.

Fue un gran éxito en Italia y alcanzó el primer lugar en las listas durante seis semanas consecutivas, y ha sido utilizada en varias películas, como ‘The American’ (‘El americano’, 2010) de Anton Corbjin o ‘Romanzo criminale’ (‘Roma Criminal’, 2005), de Michele Placido, y versionada por multitud de artistas, como Sergio Dalma.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Tu mi fai girar, come fossi una bambola. Poi mi butti giù, come fossi una bambola" (Me haces girar como si fuera una muñeca. Después me tiras, como si fuera una muñeca), reza la canción.