Kim Kardashian muestra su apoyo incondicional a Kanye West, que padece trastorno de bipolaridad

"Para él, estar bajo medicación no es realmente una opción, porque eso solo cambia cómo es él. Viajar mucho lo desencadena, por lo que ya no viaja tanto como antes", ha explicado Kardashian. No obstante, ante las críticas que ha leído en las que le acusan de no hacer nada para ayudarle, ella asegura que no quiere "hablar por él".