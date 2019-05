Leopoldo López: "No le tengo miedo a la cárcel ni a Maduro ni a la dictadura”

El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, amanece hospedado, por cuarto día consecutivo, en la residencia del embajador español en Caracas . Allí ha pedido al ejército que y la sociedad civil que asuma su responsabilidad para lograr el cese de la usurpación. “Esta dictadura se va a acabar. No le tengo miedo a la cárcel como no le tengo miedo a Maduro ni a la dictadura”.

Leopoldo López le planta cara: “No le tengo miedo a la cárcel como no le tengo a Maduro ni a la dictadura”. Mientras López no pida el asilo pone a España en un compromiso. En un comunicado el Gobierno ha dicho que confía en que la situación no afecte a las relaciones bilaterales y subraya que no entregarán a Leopoldo López. España confía en encontrar una solución democrática y pacífica a un problema que ha puesto a Venezuela en pie de guerra.