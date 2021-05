Bansky subasta en criptomonedas su obra 'Love is in the air'

"Love is in the air" o "El amor interesante", es la obra en la que se puede ver a un joven con la cara semicubierta 'amenazando' con lanzar un ramo de flores. Tras una disputada puja entre dos compradores, finalmente la obra se adjudicó por un precio muy superior al esperado por la casa de apuestas.

Banksy coloca su obra en una subasta en la que se podía pagar con criptomonedas

Pero...¿Qué son y cómo funcionan las criptomonedas?



Su uso no está exento de polémica, ya que se trata de monedas, en general, no reguladas y que no se consideran ‘dinero' a efectos legales, al menos por ahora y en el caso de España. De hecho, el pasado 2019 el Tribunal Supremo se pronunció por primera vez sobre las criptomonedas en un caso relacionado con un delito de estafa y estableció que "no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero”, ya que no cumple con los requisitos que marca la ley para considerarse como tal.