Mata a su madre y después se suicida tras expresar su miedo a no poder salir adelante por el confinamiento

El hombre había confesado su preocupación por las restricciones del coronavirus, ya que no sabía si iba a poder salir adelante, y además, temía no poder hacerse cargo de sus animales y no poder controlar su bienestar. No sabía como se iba a arreglar para poder superar los difíciles momentos y todo parece indicar a que eso le llevó a cometer el crimen y quitarle la vida a su madre.