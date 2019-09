La niña de 17 meses herida en el tiroteo de Texas ha sido intervenida de sus heridas en el pecho y la boca

"El cirujano pediátrico le abrió el pecho para extraer los fragmentos de bala que pudo recuperar. Todavía hay un trozo de metralla en su pecho que no se puede recuperar en este momento, pero que no debería causarle ningún problema. Hay algunas piezas muy pequeñas de metralla en su cara que no vale la pena recuperar" escribió sobre la operación.