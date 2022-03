La guerra en Ucrania ya ha dejado más de dos millones de refugiados. Detrás de cada uno de ellos hay una desgarradora historia truncada por los bombardeos de Rusia. Muchos de los que han tenido que dejar toda su vida atrás son solo niños como Amelia, una niña ucraniana que ha conmovido al mundo cantando 'Let it go' en un búnker de Kiev y que por fin ha podido huir, o como otro pequeño que ha huido de Ucrania él solo y sin poder contener las lágrimas.