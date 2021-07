Tal y como cuenta Simone Biles en un documental titulado 'Simone vs Herself', Owens no sabía quién era ella cuando se conocieron ni tampoco tenía ningún tipo de conocimientos sobre la gimnasia. La actual pareja de la múltiple campeona no tardó en interesarse por el deporte y, desde entonces, sigue con interés todas las competiciones en las que participa Biles.