" Me asusté enseguida, leí lo que estaba escrito y decidí mantener la calma para saber qué podía hacer”, dijo el empleado del banco en una entrevista con el Correio Braziliense . En el mensaje, la joven escribió: "¿Me pueden ayudar? Él está ahí fuera".

La frase iba acompañada de una ‘Xis’, símbolo de violencia intrafamiliar. Sorprendido, el hombre le dio a la mujer un papel en blanco y le pidió que escribiera sus datos personales. “Si la policía llama, no responderé. La policía tendrá que insistir, ya que hará como si no estuviera en casa. No puedo pasar el teléfono. Él puede responder ”, concluyó la víctima en el mensaje.