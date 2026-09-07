En el accidente aéreo han resultado heridas cinco personas, tres en estado crítico

Un avión de carga se incendia tras salirse de la pista durante un aterrizaje en Miami, Estados Unidos

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El aparatoso accidente de un avión de carga de Amazon al salirse de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami ha dejado al menos cinco fallecidos y cinco heridos, tres en estado crítico. El aparato se estrelló contra varios vehículos, según confirmaron las autoridades.

La alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, ha confirmado la muerte de cinco personas en el accidente y que otras cinco resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

En una rueda de prensa, Erica Benitez, jefa de personal del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, también ha informado que tres de los heridos se encuentran en estado crítico.

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Amazon ha informado poco después del accidente: "Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y funcionarios locales para entender exactamente qué sucedió. En este momento, nuestra prioridad absoluta es la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas involucradas".

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El avión chocó con vehículos en una carretera

El avión chocó con varios vehículos y desató la alarma en el aeródromo hasta donde se desplazaron más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, según informó este departamento en Facebook.

Benitez destacó que, a su llegada, los profesionales se enfocaron en extinguir el incendio y salvar a varias víctimas que se quedaron atrapadas en vehículos impactados por la aeronave.

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La FAA indicó en su perfil de X que el vuelo 7598 de Prime Air se salió de la pista alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT) y que el avión involucrado era un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico.

En un primer momento las informaciones eran ambiguas y se desconocía el alcance del accidente. "Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos", explicó. Por ahora, se desconoce el número de heridos.

Mientras, el aeropuerto de Miami informó en X de que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto y que todas las pistas y vías de rodaje fueron cerradas suspendiendo todos los despegues y aterrizajes.