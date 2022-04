¿Será juzgado Putin? Qué es un crimen de guerra, contra la humanidad y un genocidio

"Este hombre es brutal y lo que ha pasado en Bucha es indignante y todo el mundo puede verlo", ha señalado. No obstante, ha precisado que la masacre no constituye un genocidio, pero ha incidido en la necesidad de "recopilar la información" y continuar proporcionando armas a Ucrania. En Bucha se han encontrado fosas comunes, gente atada con tiros en la nuca, muertos en los búnkeres, gente torturada o desmembrada. Hay cadáveres que han sido reconocidos por los familiares por sus zapatos. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que los ataques son "una prueba más" de crímenes de guerra.

No es la primera vez que se acusa a Rusia y a Vladímir Putin como criminal de guerra. La semana pasada, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, señaló que Rusia había "destruido edificios de apartamentos, escuelas, hospitales, infraestructura crítica, vehículos civiles, centros comerciales y ambulancias", acciones que, según EE.UU., equivalían a crímenes de guerra. En marzo, un ataque ruso en un teatro en Mariúpol ya levantó las iras del mundo. La palabra "niños" estaba escrita en letras gigantes afuera del edificio. Eso por no hablar del uso de las bombas de racimo.

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal internacional creado a iniciativa de la ONU en 1998 a través del Estatuto de Roma. Se encarga de juzgar cuatro tipos principales de crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión y crímenes de guerra. La CPI entró en vigor el 1 de julio de 2002 y fue ratificado por 60 países. Actualmente, 123 naciones forman parte de la CPI, cuyo objetivo es la universalización de los derechos humanos. Su sede se encuentra en La Haya (Países Bajos) y no forma parte de la estructura orgánica de Naciones Unidas.

Entre los países que no forman parte de la CPI se incluyen Rusia y Ucrania, l os dos países que actualmente se encuentran en medio del conflicto armado más importante de las últimas décadas en Europa. Rusia firmó el Estatuto de Roma en el año 2000 pero en 2016 retiró su firma mientras que Ucrania presentó dos solicitudes, en noviembre de 2013 y en febrero de 2014, con las que aceptó la jurisdicción del tribunal, aunque no es Estado miembro. China y Estados Unidos tampoco se encuentran bajo el amparo de la Corte Penal Internacional.

Incluso en la guerra hay reglas", como dice el Comité Internacional de la Cruz Roja y no respetarlas se considera crimen de guerra. Estas reglas están contenidas en tratados llamados Convenios de Ginebra y una serie de otras leyes y acuerdos internacionales. Los civiles no pueden ser atacados deliberadamente, como tampoco la infraestructura que es vital para su supervivencia. Las minas terrestres antipersonal y las armas químicas o biológicas están prohibidas. Los enfermos y heridos deben ser atendidos, incluidos los soldados heridos, que tienen derechos como prisioneros de guerra. Y no se pueden usar menores de 15 años para luchar.