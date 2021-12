El último discurso del profesor que murió bajo los escombros en Sicilia: "La vida muerde, no tengas miedo"

Pietro Carmina, profesor de historia y filosofía de 68 años, se encuentra entre las siete víctimas mortales confirmadas por la explosión de gas metano registrada este sábado en un edificio de Ravanusa, Sicilia, Italia. Los equipos de rescate siguen trabajando buscando supervivientes en una tragedia que ha consternado al país transalpino.

Pietro Carmina publicó recientemente un emotivo y último discurso para todos los alumnos que ha tenido a lo largo de su trayectoria con motivo de su jubilación. Sus palabras se han viralizado durante las últimas horas en redes sociales:

El último discurso de Pietro Carmina a sus alumnos

"A mis muchachos, de ayer y hoy. Acabo de cerrar el registro de clases por última vez mientras espero que suene la campana de salida para disfrutar de las vacaciones. Me encuentro mirando a los chicos frente a mí. Y, como en un caleidoscopio imaginativo, detrás de sus caras veo a otros alumnos, muchos, cientos, todos los que me he cruzado en mis últimos 43 años", comienza el profesor, fallecido en Ravanusa.

"De muchos me acuerdo de todo, hasta las sonrisas, las bromas, los gestos de decepción, la forma de justificarse, de confiarse, de comunicar alegrías y dolores. De los demás, muchos de verdad, solo el rostro o el nombre. Las relaciones amistosas persisten con algunos, pero el paso del tiempo y la distancia la han debilitado o interrumpido", añade el docente.

"He llegado al final de la línea y lo más insoportable no es tanto estar inscrito por derecho en el club de ancianos, sino separarme de estos grandes tipos. A todos creo que he dado todo lo que pude, pero también creo que he recibido más, mucho más. Me gustaría saludarlos a todos, a los que me encuentro en la calle, a los que son amigos en las redes sociales y, a través de ustedes, a todos los demás, a todos, les mando un abrazo donde quiera que estén", continúa el profesor, en alusión a sus alumnos.

"Ojalá supieras que una de mis alegrías es sentirme recordado; una de mis alegrías es saber que estás fuerte en la vida; una de mis satisfacciones es tener en mi conciencia el haber intentado enseñarte que la vida no es una tarjeta de rascar: la vida agarra, muerde, hay que conquistarla. Aprendí algo de cada uno de ustedes, y de todos, la alegría de vivir, la vitalidad, el dinamismo, la ilusión y las ganas de luchar", destaca el docente.

"Los años de la escuela secundaria, por hermosos que sean, no siempre son felices o fáciles, especialmente cuando has tenido que lidiar con un profesor que algunas mañanas alcanzaba niveles sublimes de hosquedad y aspereza, en fin…. rompió a lo grande. Pero lo hizo a propósito, en un intento de allanarles el camino, destacando obstáculos y dificultades", detalla Pietro en el texto.

"Pido disculpas si en ocasiones no he escuchado bien, si no he podido establecer la empatía adecuada, si solo he juzgado las apariencias, si he defraudado expectativas, si he dado más valor a los resultados y descuidado el camino y el progreso. O si no he estado a la altura de tus expectativas y no he podido hacerte percibir que has sido y eres importante para mí, porque has formado mi segunda familia", precisa el profesor.

"Una última recomendación, mientras mi autobús se detiene: usa las palabras que te enseñé para defenderte y para defender a los que no las tienen; no seáis espectadores sino protagonistas de la historia que vives hoy: métete adentro, ensúciate las manos, muerde tu vida, no te "adaptes", comprométete, nunca renuncies a perseguir tus metas, incluso las más ambiciosas, pon esas que no tienes sobre tus hombros: no eres el futuro, eres el presente", subraya el docente italiano.