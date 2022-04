Verónica, una refugiada ucraniana en España, ya no puede ni llorar: "Solo me afecta si un amigo ha muerto"

Verónica y su familia son refugiados de la guerra de Ucrania que ahora viven en el País Vasco. Cuando ven las imágenes de la masacre de Bucha la madre de Verónica no puede evitar llorar. Verónica, en cambio, explica que cuando has vivido, como ella, ese horror en primera persona verlo a través de la pantalla no emociona.