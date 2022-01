Un tratamiento con viagra salva a una mujer que llevaba 45 días en coma a causa del covid

" Definitivamente fue la Viagra lo que me salvó . En 48 horas abrió mis ondas de radio y mis pulmones comenzaron a responder. Si piensa en cómo funciona el medicamento, expande sus vasos sanguíneos", relata Monica a 'The Sun'.

“Hay gente que dice que la vacuna ha matado a personas. No niego que hay personas que reaccionan y se ponen mal con la vacuna, pero cuando miramos la cantidad de muertes que tenemos en personas no vacunadas, hay un gran mensaje para recibir su vacuna. Me preocupa, especialmente en Lincolnshire, que la gente esté en contra de la vacuna. Nunca esperé que a los 37 años me enfermara tanto como yo lo hice. Nunca pensé que esto me pasaría a mí y quiero que la gente se lo tome más en serio", agregó Monica.