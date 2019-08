Iglesias aceptaría la oferta de julio del PSOE si suma las políticas activas de empleo: "Habría Gobierno en horas"

No obstante, y a pesar de este nuevo movimiento anunciado en una entrevista en la cadena Ser, le ha recriminado a Sánchez que pretenda acaparar todas las responsabilidades de Gobierno para su partido y ha añadido que "si el PSOE quiere elecciones las va a haber" , por lo que le ha pedido "decencia" hacia sus votantes y que les diga "a las claras" que quiere una repetición electoral . "Si no las quiere, que negocie", ha añadido.

"Quien decide que vayamos a elecciones es el PSOE, tienen la llave", ha reiterado para luego subrayar que ese escenario sería una equivocación porque abriría la puerta del Gobierno a la derecha. Iglesias ha indicado que desde la formación morada se lo están "poniendo muy fácil" a Sánchez y opina que quizá el problema sea que los socialistas no quieren sentarse a hablar y que prefieren nuevos comicios por la "fantasía" de aspirar a lograr una mayoría absoluta.

El paso a un lado de Iglesias

Para Iglesias, el PSOE va de excusa en excusa para evitar sentarse con los morados en una mesa de negociación. Apunta que después de que el líder socialista dijera que el escollo era Pablo Iglesias, lo que motivó que él "diera un paso a un lado", y tras enviarles un documento con medidas programáticas y de reparto de competencias en agosto, nadie puede sostener que ellos no estén teniendo iniciativa para desencallar la situación.

"Que el PSOE dice que no soy de fiar, bien, ya me he quitado. ¿Qué mas quieren? ¿Que nos disolvamos? ¿Que vayamos con las manos en la cabeza y de rodillas?", se ha preguntado.