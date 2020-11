Uno de los agentes que abatió a los terroristas en Cambrils: "Tengo miedo a que me reconozcan"

Según su estremecedor relato , vio cómo los terroristas “venían gritando corriendo hacia mí, portando algo en las manos, que desconozco si era un arma blanca”. En ese momento, “cuando ya los tenía encima, no me dio más tiempo que abrir fuego contra ellos y abatirlos, a los tres”.

“Ahí acabó todo, yo me quedo en estado de shock . No comprendo bien lo que ha sucedido porque todo ha sido muy rápido”, prosigue.

“Oigo gritos, veo a una persona ensangrentada pidiendo ayuda para su mujer que se encontraba en el suelo, vi a varias personas tendidas en el suelo y en ese momento me percaté de que mi compañera estaba de pie con el rostro ensangrentado y cojeando. Me quedé por allí sin saber nada. Cuando llegaron mis compañeros, me sacaron de allí y me llevaron a comisaria”, explica el agente.