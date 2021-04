El consejero andaluz de Salud desmiente que haya un caso confirmado de la variante india en Andalucía

Mientras explicaba que la cepa predominante en España y Andalucía era la variante inglesa “con más de un 90%, la sudafricana y brasileña con un 0,3 y 4 por ciento, comentaba que de la variante india "tenemos ya un primer caso, pero todavía está en estudio y está pendiente de si es más transmisible. Una cepa que está en estudio". Se refería a Valencia. Y no a su propia tierra. Así que la alarma ha sido aclarada. No hay casos en Andalucía.

Los científicos analizan el riesgo de la variante india

"Hasta ahora no ha demostrado o no se ha identificado ningún factor especialmente de riesgo asociado, al menos en la evolución de los casos alrededor de los cuales se han hecho estudios en Europa. El país que más casos ha recibido en Europa es Reino Unido, que tiene relación con India más estrecha que muchos otros países. Por el momento no han detectado que los casos con esta variante india hayan transmitido sustancialmente más que las variantes circulantes en este país ni que hayan ocupado más espacio ni que hayan tenido una gravedad mayor, pero no se puede descartar dadas las mutaciones de una de las variantes indias: la B1617 tiene dos mutaciones que podrían estar asociadas con una mayor transmisibilidad o incluso con un escape inmunitario. Hasta ahora no se ha confirmado, todavía queda mucha información por conocer de esta variante, pero lo cierto es que por el momento los datos no indican que esté ocupando mayor espacio fuera del subcontinente Indio, ni teniendo una mayor gravedad. Tenemos que esperar todavía, en todo caso, a los estudios que se están realizando”, manifestaba Fernando Simón durante su comparecencia de este lunes, en donde advertía que en India se están registrando más de 300.000 casos de coronavirus diarios y que la incidencia podría ser "incluso mayor", dado que el sistema de vigilancia del país presenta deficiencias.