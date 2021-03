Argentina, Otilia y María, tres ancianas que sobrevivieron al covid: "Me encuentro como si tuviera 50"

Todo lo que no pudo hacer de joven lo ha hecho de mayor. Tras quedarse viuda se dedicó a viajar, participó como extra en una película con Luis Tosar e incluso llegó a escribir un libro, su autobiografía. " Ahora me encuentro como si tuviera 50 ", comenta Argentina.

El lema de Otilia es no tener miedo a nada. Con 87 años a sus espaldas no estaba dispuesta a que el coronavirus pudiera con ella: " Siempre hay que ser valiente, lo que venga, qué le vas a hacer ". Ella es una mujer activa y luchadora que le busca el lado bueno a todo.

Por su parte, María reconoce que se asustó cuando se contagió y tuvo que estar aislada: "No me quiero acordar, con lo que se pasó". Por eso quiere trasladar el mensaje de que hay que seguir cuidándose y cumplir las normas. Y sobre todo, afrontar las cosas con valentía. Dicen que el secreto de mantenerse jóvenes es no conformarse. El parchís ya lo tienen dominado, así que aprender a jugar al billar es su próximo reto. Seguro que lo consiguen.