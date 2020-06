La Asociación Unificada de Guardias Civiles: "Animamos al coronel Pérez de los Cobos a que ejerza su derecho a la defensa"

En este sentido, Fernández ha manifestado que no les gusta estar “en el disparadero político por este tipo de cuestiones que están ocurriendo en la cúpula de la Guardia Civil”, y ha explicado que, no obstante, “el ambiente dentro del cuerpo es de normalidad”. “Los agentes de base y los mandos intermedios se encuentran realizando su labor diaria ajenos a todo este ruido en la cúpula. Lo que sí nos gusta es estar en los medios por nuestro trabajo de investigación que tan buen resultado ha dado siempre, y no por estas cuestiones que nos arrastran a la política, donde no nos sentimos para nada cómodos. No es donde queremos estar”, ha reiterado.