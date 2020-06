Acoso y derribo de la oposición y los jueces: todos quieren que Marlaska dimita

Pedro Sánchez lo ha defendido en el Congreso que con este Gobierno no habrá intromisión política en las fuerzas de seguridad del Estado. "Lo que ocurre es que el Ministro del Interior, que está destapando esa policía patriótica y colaborando con la Jsuticia es Marlaska y por eso ustedes le atacan", ha espetado al líder del PP. Según Sánchez, su Gobierno respeta y ha respetado siempre la independencia judicial y "no ha habido ni habrá una intromisión en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Pero los jeuces no aceptan ese truco del presidente y no miran al pasado sino lo ocurrido en Interior. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dimita al no haber respetado la separación de poderes después de conocerse que el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, fue cesado por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento".