Los audios de Corinna dan más sorpresas: el pisazo de lujo que Don Juan Carlos la quería regalar y fue vendido

Corinna no fue una buena conquista para el Rey emérito. Al menos le ha dado más problemas de los esperados. Le obligóa decir eso de lo siento no volverá a pasar y no solo eso. La cacería de elefantes es cosa de niños comparado con las grabaciones de Villarejo - entregadas por episodios por OK Diario de la mano de Cerdán- y también los movimientos del dinero, al que por lo visto Juan Carlos era más que aficionado - tenía hasta una máquina para contar billetes y se ponía como un niño con ella desvela Corinna-. Con recogidas de dinero de hasta 5 millones y fajos, presumiblemente, sorteando controles. Un drama que aún se investiga pero que se está convirtiendo en una tortura para el Felipe VI al que ahora se le piden gestos para distanciarse de su padre.