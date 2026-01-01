Sergio Delgado 01 ENE 2026 - 11:00h.

El importe para el público general es de 60 euros al mes, pero para ciertas edades su precio variará

Madrid prorroga los precios del transporte público: abonos gratuitos para los menores de 14 y mayores de 65, y descuentos de hasta el 50 %

Compartir







El sistema de transporte público en España inicia en 2026 una etapa marcada por la simplificación y la homogeneización de tarifas. El Gobierno ha decidido implantar un abono mensual de ámbito estatal que busca facilitar la movilidad cotidiana y reducir el desembolso habitual de quienes dependen del tren y del autobús para desplazarse por trabajo, estudios o motivos personales.

La medida, aprobada por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre, supone un cambio en la forma de acceder a los servicios públicos de transporte. A partir del 19 de enero, los usuarios cuentan con un título que elimina la necesidad de comprar billetes individuales para determinados trayectos y que introduce una lógica de tarifa plana mensual similar a la ya existente en otros países europeos.

Qué es el nuevo abono único y desde cuándo se puede usar

El abono único de transporte es un título mensual que permite viajar sin limitaciones de número de trayectos dentro de una red concreta de servicios estatales.

Su activación oficial se produce el 19 de enero, fecha a partir de la cual los operadores comienzan a admitirlo como medio válido para la emisión de billetes asociados.

El objetivo principal es simplificar el acceso al transporte público y fomentar su uso frente al vehículo privado, especialmente en desplazamientos recurrentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este nuevo título no sustituye a los abonos ya existentes ni elimina las bonificaciones vigentes, sino que se añade como una alternativa más dentro del sistema.

El Ministerio de Transportes ha insistido en que se trata de un primer paso hacia una integración más amplia que permita, con el tiempo, viajar por todo el país con un único soporte.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cuánto vale el abono mensual y a quién beneficia más

El importe fijado para el público general es de 60 euros al mes, mientras que los menores de 26 años pueden acceder por 30 euros mensuales.

En este segundo caso, se consideran beneficiarios quienes hayan nacido a partir del 1 de enero del año 2000.

Esta diferencia responde a una estrategia orientada a favorecer la movilidad juvenil, un colectivo con alta dependencia del transporte público y menor capacidad económica.

Desde el punto de vista comparativo, el desembolso mensual resulta especialmente ventajoso para usuarios que realizan desplazamientos diarios en tren de Cercanías o Media Distancia, ya que el ahorro acumulado frente a la compra de billetes sueltos puede ser significativo en apenas unas semanas.

Qué servicios están incluidos en esta primera fase

En su arranque, el abono permite utilizar de forma ilimitada los servicios ferroviarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia operados por Renfe, incluyendo determinados trenes Avant de carácter regional.

A esta red se suman las líneas estatales de autobús que se han adherido al programa, cuya incorporación se está realizando de manera progresiva conforme se adaptan los sistemas de venta.

Quedan fuera, al menos por ahora, los servicios de alta velocidad y los sistemas urbanos de metro y autobús municipal.

Estas redes dependen de administraciones autonómicas y locales, lo que obliga a negociar acuerdos específicos para su futura integración.

Cómo realizar el registro previo y activar el abono

Para acceder al abono es imprescindible completar un registro previo en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El proceso requiere la introducción de datos personales y de contacto, tras lo cual el sistema genera un código identificativo asociado al usuario. Los menores de 26 años ya pueden realizar este trámite, mientras que el resto de colectivos se irán incorporando según el calendario previsto.

Una vez obtenido el código, este debe presentarse en el momento de adquirir el abono a través de los canales habituales de los operadores, ya sea en plataformas digitales, aplicaciones móviles, taquillas o máquinas de autoventa.

Renfe y las compañías de autobús estatales están habilitando progresivamente sus sistemas para garantizar la compatibilidad.

El papel del localizador en la compra de billetes

Cada abono se vincula a un localizador único, que actúa como elemento de validación durante la compra de los billetes. Este identificador permite emitir títulos de viaje sin recargo adicional, siempre que se introduzca correctamente en el proceso de compra.

Su función es clave para evitar duplicidades y garantizar que el uso del abono se ajusta a las condiciones establecidas.

El Ministerio ha señalado que la adaptación tecnológica de los operadores se está realizando por fases, lo que explica que la venta del abono no se active de forma simultánea en todas las compañías.

Otras novedades en transportes para 2026

El Ejecutivo ha dejado claro que la intención es ampliar el alcance del sistema mediante la adhesión de comunidades autónomas y ayuntamientos. La meta es avanzar hacia un modelo integrado similar al Deutschlandticket alemán, que ofrece acceso a gran parte del transporte público por una tarifa mensual cerrada, con la alta velocidad igualmente excluida.

Junto al abono mensual, 2026 trae otras novedades relevantes. En los servicios Avant se estrena el Pase Vía, un sistema de descuentos progresivos que reduce el coste del billete a medida que se acumulan viajes.

En Cercanías, el título Cronos introduce rebajas automáticas del 40 por ciento a partir del quinto trayecto mensual, siempre que el pago se realice con tarjeta bancaria en el torno.