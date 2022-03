Las consecuencias de la guerra en Ucrania: la invasión rusa hace que peligren un millón de empleos en España

"Tengo suministro hasta la semana que viene, a partir de ahí no sé qué va a pasar. Si no me llega el aceite y no puedo freír, tendría que echar a siete personas evidentemente. Es lo que hay", nos dice Juan Carlos Toral, propietario de la churrería El Ratón y el Gato, ubicada en el barrio de Vallecas, en Madrid.