La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se ha visto obligada a pedir perdón por el retraso en la entrega de test de antígenos a los madrileños de forma gratuita. La medida tuvo que ser retrasada una semana, algo que no ha evitado largas colas ante las farmacias que apenas han tenido pruebas durante unas horas. Ayuso ha salido al paso de informaciones que citaban a la Consejería de Sanidad negando que las nuevas entregas se paralicen hasta el martes de la semana que viene, día 28.

La Consejería de Sanidad asegura que se han comprado unidades suficientes para todos, pero desde ayer es posible ver en las farmacias de la región carteles que anuncian que ya no hay pruebas disponibles de la Comunidad de Madrid , lo que ha provocado largas colas ante estos establecimientos.

Esta organización recalca la importancia de comunicar el positivo al Sistema Nacional de Salud y recuerda la necesidad de repetir la prueba para tratar y rastrear ese resultado. “Algunas comunidades están jugando al ‘autodiagnóstico’ de la población y no podemos permitirlo", denuncian las enfermeras, que avisan además de que solo los sanitarios conocen la forma correcta de practicar el test.

Según datos de la Comunidad, a las farmacias han llegado un mínimo de 53 unidades, según los datos facilitados por Cofares, que ha indicado que no existe por ahora posibilidad de demandar pedidos de reposición. Así, entre el día 24, Nochebuena, y el lunes día 27, la Consejería de Sanidad ha comunicado que no servirá test a las farmacias, por lo que no habrá reparto ni dispensación a los ciudadanos hasta el 28 de diciembre, algo que ya ha sido negado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.