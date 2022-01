Esta subvariante, denominada "ómicron sigilosa" porque, según los primeros exámenes, es indetectable en los test diagnósticos, es muy simila r a la ómicron original y ahora se está estudiando si es o no más contagiosa , tras su crecimiento en países como Dinamarca y Reino Unido.

Dinamarca es el país que más casos de este tipo ha registrado en la actualidad: el 45% de sus infecciones pertenecen a BA.2. No obstante, el Gobierno danés asegura que "no están más preocupados" que con otras variantes, porque aún no se ha demostrado que sea más virulenta o grave. Es más, el país eliminará las todas las restricciones el próximo martes.