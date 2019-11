Los militantes del PSOE a Sánchez: Del "Rivera no", al "Con Iglesias con Iglesias"

Sánchez salió tarde y con pocas ganas a celebrar su nuevo triunfo . Menor del que esperaba aunque dejara claro que no paraba de ganar elecciones. Pero esta vez, su tono y su semblante dejó claro que estaba ante la victoria más amarga de su vida. Primero porque ninguno de sus planes habían resultado como esperaba. Había pasado de 7.480.755 a 6.752.804 votos.

Un varapalo se mire por donde se mire. Además, había logrado dar aire a un liderazgo, el de Casado , muy tocado desde el 28A. Y no solo eso: Vox se ha convertido en una amenaza real para todos: ; ya es tercera fuerza. Solo logró Sánchez uno de sus propósitos: hundir a Ciudadanos, pero no le robó los votos, lo hizo Abascal , así que de poco le sirvió.

Así que el semblante de Pedro era serio y más cuando los militantes le volvieron a gritar eso de Con Iglesias sí, hasta no dejarle hablar. De hecho Sánchez tuvo que mandar callar a su gente en más de una ocasión. "Estáis muy participativos, les llegó a decir. En algún momento se le vio ya algo irritado al no poder hablar. Pero el mensaje de las bases a las que él tanto valoró en su día. Primero le dijeron con Rivera no y ahora con Iglesias sí.¿Tomará nota? Sánchez dijo que esta vez habría Gobierno sí o sí. Veremos.