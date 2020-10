Un experto epidemiólogo defiende que "es más efectivo hacer un cierre fuerte y corto que uno más gradual"

En esta situación, el riesgo de rebrote , determinado por la velocidad de propagación y la incidencia, no deja de subir, mientras los ingresos hospitalarios y la ocupación de UCI también aumentan . Según el Ministerio de Sanidad, Cataluña tiene en estos momentos una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 629,36 casos por 100.000 habitantes , y la ocupación de camas convencionales y camas de UCI se eleva a 14,21% y 36,08% respectivamente.

Es más "efectivo" un confinamiento "fuerte y corto"

Así lo ha manifestado en una entrevista a Catalunya Ràdio: "Estamos en una situación en la que la epidemia no está controlada y es más efectivo hacer un cierre fuerte y corto que no uno más gradual en el que quizá no conseguimos los efectos".