El hombre, con 27 detenciones, podría haber sustraído 2.000 euros en efectivo y objetos por valor de 14.000 euros

BarcelonaEl método de la mancha o el de dar conversación, para distraer a la víctima mientras un cómplice sustrae los objetos personales, son los que practicaba un hombre de 33 años al que han arrestado por cometer, al menos, siete hurtos en Barcelona.

El ladrón, que acumula 27 detenciones por hechos similares, podría haber sustraído más de 2.000 euros en efectivo, documentación y tarjetas de crédito, y otros objetos como ordenadores, móviles o cámaras valorados en más de 14.000 euros.

La detención fue en el marco del plan Kanpai contra la multirreincidencia. Los investigadores corroboraron que el detenido actuaba con cómplices. Por ello, también le acusan de pertenecer a un grupo criminal.

Modus operandi

El detenido y sus compinches actuaron en tiendas y hoteles en los distritos de Sants-Montjuïc, Eixample, Ciutat Vella y Les Corts en Barcelona entre mediados de diciembre y mediados de febrero.

Los ladrones creaban una distracción para actuar. La hacían con el método de la mancha, ensuciando con algún producto la ropa. Otra opción era dar conversación o pedir a las víctimas que les hicieran una foto. En ese momento, que estaban desprevenidos, aprovechaban para sustraer las pertenencias que llevaban las víctimas, la mayoría turistas.

El 3 de marzo agentes de la unidad de Investigación ubicaron al investigado en el distrito de Sants-Montjuïc donde lo detuvieron. Los Mossos d'Esquadra mantienen la investigación abierta y podría haber más detenidos en la operación.