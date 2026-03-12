El chef danés de 48 años, cuyo restaurante ‘Noma’ fue elegido cinco veces como el mejor del mundo, se echa "a un lado" tras las acusaciones contra él

Asegura que “una disculpa no es suficiente” y asume “la responsabilidad” por sus "propias acciones"

René Redzepi, chef danés de 48 años cuyo restaurante ‘Noma’ fue elegido cinco veces como el mejor del mundo, ha dimitido de todos sus cargos tras verse inmerso en un escándalo que le señala por malos tratos a su personal.

Después de una retahíla de acusaciones contra él que se han extendido por las redes sociales y que alcanzaron su cénit con la reciente publicación en ‘The New York Times’ de una investigación que recopilaba revelaciones de más de 35 empleados narrando abusos físicos y psicológicos, Redzepi ha anunciado su retirada asegurando que “una disculpa no es suficiente” y que asume “la responsabilidad” por sus propias acciones.

Si bien el chef ha señalado que no reconoce “todos los detalles” de las acusaciones vertidas contra él, sí ha manifestado “entender” que algunas de las “acciones” que acometió “fueron perjudiciales para las personas que trabajaron” con él.

Sin ser, de hecho, la única vez que ha hablado de arrebatos de ira dirigidos también hacia sus trabajadores, reconociendo que llevaba años en terapia, ahora ha roto el silencio tras la oleada de acusaciones para, definitivamente, anunciar su retirada, algo que ha compartido a través de su perfil en Instagram con un mensaje acompañado de un vídeo en el que transmite la decisión a sus trabajadores. Todo ello en un contexto en el que, además, el ‘Noma’ acaba de arrancar un proyecto de tres meses en Los Ángeles y René Redzepi no dejaba de ver como los patrocinadores se retiraban ante la oleada de acusaciones vertidas contra él y la gravedad de las mismas.

“Las últimas semanas han generado atención y conversaciones importantes sobre nuestro restaurante, la industria y mi liderazgo pasado. He trabajado para ser un mejor líder y Noma ha dado grandes pasos para transformar la cultura a lo largo de muchos años. Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente; asumo la responsabilidad de mis propias acciones”, comienza expresando en su mensaje, en el que continúa explicando su decisión ante los recientes acontecimientos.

“Después de más de dos décadas construyendo y dirigiendo este restaurante, he decidido dar un paso al lado y permitir que nuestros extraordinarios líderes guíen al restaurante hacia su siguiente etapa. También he renunciado a la junta directiva de MAD, la organización sin fines de lucro que fundé en 2011”, añadía, antes de ahondar en las explicaciones sobre todo ello.

“Para quienes se pregunten qué significa esto para el restaurante, permítanme decirlo claramente: el equipo de Noma hoy es el más fuerte e inspirador que jamás haya existido. Llevamos 23 años abiertos y estoy increíblemente orgulloso de nuestra gente, nuestra creatividad y el rumbo que está tomando Noma”, subrayaba, antes de indicar: “Este equipo seguirá adelante unido en nuestra residencia en Los Ángeles, en un momento crucial para que demuestren el objetivo por el que han estado trabajando y den la bienvenida a los comensales a algo verdaderamente especial. La misión de Noma para el futuro es seguir explorando ideas, descubriendo nuevos sabores e imaginando cómo puede llegar a ser la comida dentro de unas décadas. Noma siempre ha sido más grande que cualquier persona. Y este nuevo paso honra esa convicción”, finaliza.

Igualmente, en su discurso frente a sus trabajadores, el cual también ha compartido, el chef explica que tiene que “desaparecer” y lamenta ante ellos que estén “en esta situación”.

“No creo que esto represente a nuestro equipo. Esto no representa a nuestra organización. Para que os sintáis seguros, me voy a ir. Pero ahora sois vosotros los que estáis al frente y sé que vais a luchar por ello. No voy a eludir ninguna responsabilidad por cómo he sido. No lo voy a hacer. Sé cómo he sido. Algunos de vosotros lleváis tiempo suficiente conmigo para saber cómo se ha producido ese cambio. Así que os necesito. Siempre nos hemos ganado a los clientes uno a uno, y eso es lo que seguiremos haciendo a largo plazo. Lo superaremos. Pero esto está tan focalizado en mí que tengo que desaparecer", señalaba.

A ello, añadía: “Cambiar es muy duro. Puedes destruir algo en minutos y pasar el resto de tu vida intentando reconstruirlo. Por favor, luchad por este proyecto como equipo. Lo que está pasando ‘online’ no va a durar mucho porque sé que no es lo que somos. ¡Lo sé y eso me motiva! Pero tenemos que explicárselo al mundo porque es una realidad con muchas caras, no solo una. Me vais a ver por ahí, pero no como en los últimos 23 años. Ahora sois los responsables del show. Es vuestro restaurante. Yo me voy para planear el siguiente paso", declaraba, echándose a un lado.

Las acusaciones contra el premiado chef

El anuncio llega así tras un cúmulo de acusaciones lanzadas contra él a lo largo del tiempo y a través de las redes, recopiladas también por la periodista Julia Moskin y expuestas en ‘The New York Times’ hasta el punto de convertirse en un escándalo que ha trascendido fronteras.

Entre otras, en las acusaciones se llegan a narrar episodios de agresiones y humillaciones, afirmando que Redzepi llegaba a golpear a miembros de su equipo para reprenderles por algún error o fallar en la elaboración de algún plato. Así, la autora del reportaje del medio estadounidense llega a contar que un excocinero que pidió su anonimato por temor a represalias señala que el danés le agredió físicamente “más veces de las que podía recordar durante su estancia en Noma”.

Como ese episodio, se refieren el de una treintena de antiguos empleados, todos ellos apuntando hacia el maltrato por parte del chef.