Esperanza Aguirre defiende la gestión de Ayuso tras vacunarse con AstraZeneca

Aguirre, que sufrió el Covid en la primera ola de la pandemia junto a su marido, que estuvo grave, y vio "desgraciadamente" morir a algunos de sus mejores amigos, ha acudido al WiZink Center, para recibir esta primera dosis. Tras vacunarse, ha señalado que "de momento" no ha tenido "ni media reacción", pero que tuviera "un poco" no pasaría nada. "No hay cola y si tuvieran más vacunas, podrían vacunar a más gente", ha dicho.