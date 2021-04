Como cualquier ciudadana de Madrid, Esperanza Aguirre ha explicado que recibió un mensaje de texto con la citación para ser vacunada. La expresidenta ha explicado que cuando era funcionaria pertenencia a Muface pero que “Cuando dimití y me di de alta como autónoma y me dieron de alta en la Seguridad Social” .

Aguirre se ha mostrado muy, muy fan de su colega Isabel Díaz Ayuso “Es la demostración de la falta de complejos de Isabel Díaz Ayuso… No soy sola yo, en las encuestas parece que ser que tiene el doble de los presuntos votantes que en el 15, son muchos los votantes que son fans de Ayuso” y no tener ningún tipo de complejos como ella “Yo escribo el libro porque creo que soy una de las personas que carezco de complejos y como yo estaba como Pedro Sanchez sin dormir y veo que a las 48 horas se abraza a Pablo Iglesias… No me preocupa quién está en la Moncloa, lo que me preocupa es que los están no se ocupan”.