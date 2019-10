Las distintas estrategias de los acusados del procés pasaron por negar siempre la violencia: “Somos buenas personas, pacíficos…”

Los 12 acusados del procés no eligieron un modelo similar de defensa. Unos optaron sobre todo por los argumentos políticos. Oriol Junqueras: “El 14 de febrero se me juzga por mis ideas. Votar no es delito”. Intentaron justificar toda su actuación en que solo cumplían el mandato popular. “Buscamos un equilibrio entre cumplir la ley y compromiso con los ciudadanos", dijo Jordi Turull ante el tribunal.