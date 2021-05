Horarios del servicio de transporte público en Madrid durante las elecciones de 4M

Cómo funcionará el transporte público el día de la elecciones del 4-M

Si atendemos a la información que recoge la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) , no hay grandes novedades en lo que a las elecciones del 4-M se refiere: desde el 1 de julio de 2020 se presta la oferta “en todos los modos y horarios al cien por cien de la que corresponda según el calendario de cada línea”.

En cuanto a los viajeros , se recomienda también evitar el pago en efectivo , aunque es posible utilizarlo, por ejemplo, en las línea de autobuses, siendo el acceso obligatoriamente por la parte delantera en este caso. En cualquier caso, el método de pago preferido, es aquel que no requiera contacto físico: Abonos Transportes o títulos de 10 viajes que puedan cargarse en las tarjetas de transporte público (personal, multi o azul), así como el pago electrónico a través de tarjetas de débito o crédito en los vehículos donde exista esta posibilidad.

Por último, ten en cuenta que no debes viajar si presentas cualquier sintomatología compatible con el Covid-19 (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.); si has estado en contacto estrecho con una persona afectada por la enfermedad; o si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión).