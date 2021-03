Ignacio Aguado carga contra Isabel Díaz Ayuso: "La gente estaba esperando vacunas, no urnas"

"La gente estaba esperando vacunas, no urnas”

Respecto a la posibilidad de que Ayuso haya realizado un movimiento estratégico después de que la moción de censura se diese previamente en Murcia, Aguado ha insistido en que la presidenta de la Comunidad de Madrid “solo necesitaba una excusa”. “Es evidente porque ahí tenemos los gobiernos de Andalucía, que ha dicho que nada tiene que ver con ellos lo que sucede en Murcia; el Ayuntamiento de Madrid, que tampoco ha hecho nada al respecto; el Gobierno de Castilla y León, que ya ha renunciado a esos planteamientos… Solamente ha sido Isabel Díaz Ayuso la que ha cogido esa excusa y ha roto un Gobierno de forma unilateral, traicionando su palabra y traicionando un acuerdo de gobierno que iba bien. En la Comunidad de Madrid estábamos haciendo las cosas bien : somos referencia para muchas cosas, estamos creciendo 4 puntos por encima de la media nacional, desde el punto de vista económico… Por eso no se entiende más allá de que sea un capricho personal de ella o de su entorno para convocar unas elecciones que nadie está demandando en la calle. La gente lo que está pidiendo son ayudas, más inversión en Sanidad, en Educación… La gente estaba esperando vacunas, no urnas ”, ha subrayado.

“Convocar elecciones en mitad de una pandemia, ¿en qué cabeza cabe?”

Defendiendo su trayectoria hasta ahora, Aguado ha apuntado: “Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Dos partidos políticos que somos distintos, que nos hemos entendido para firmar un acuerdo de gobierno. Yo cuando firmo me gusta cumplir la palabra dada y la firma. No es el caso de la presidenta, que insisto, ha roto ella el acuerdo. No había motivos en la Comunidad de Madrid para romper el acuerdo de Gobierno, y menos para convocar unas elecciones en mitad de una pandemia. ¿Pero en qué cabeza cabe?”, ha dicho, reconociendo que a veces se pregunta “si esta gente vive en el mundo real o en el plano político, en el del poder…”