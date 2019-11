Vox tacha de “insólita” la Ley de Violencia de Género, solicitando su derogación al resto de formaciones políticas

Vox han confirmado que no apoyarán la iniciativa “mientras no se hable de violencia intrafamiliar” . El manifiesto, ha sido leído ante los medios de comunicación por la diputada y secretaria general del Grupo Parlamentario de VOX , Macarena Olona. Quien ha afirmado que el partido defiende la derogación porque consideran que es: “una ley insólita en toda Europa que colectiviza y victimiza a la mujer, vulnera la presunción de inocencia y establece tribunales sólo para hombres en contra de la igualdad constitucional de los españoles”, ha dilucidado.

Además, con todo ello hacen una llamada al resto de formaciones para que “denuncien públicamente la violencia que sufren las mujeres en el resto de países, sobre todo aquellos que no pertenecen a la civilización occidental”. No ha faltado, el reclamo sobre el compromiso de legislar a favor la cadena perpetua con el objetivo de “garantizar que no haya criminales sexuales reincidentes, así como para endurecer las penas contra los maltratadores (de mujeres, niños, abuelos, etc.)".