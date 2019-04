Trapero se desmarca del "plan" independentista y del referéndum "ilegal" del 1-O

El que fuera jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, asegura que "no ha participado, no ha intervenido y no ha compartido" el plan independentista "ideado" por el Gobierno de Carles Puigdemont y del referéndum "ilegal" del 1 de octubre de 2017. En su escrito de defensa, el mayor de los Mossos dice que siempre ha actuado "desde el más riguroso respeto al orden jurídico constitucional, obedeciendo y cumpliendo los mandatos judiciales".