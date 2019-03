Amenazas, botellazos, humillaciones y escupitajos: la jornada del 20S, descrita por un teniente de la Guardia Civil

Amenazas, humillaciones y escupitajos

En un momento dado el oficial se llegó a plantear introducir los coches en el garaje de la consejería en caso de que los Mossos proporcionasen apoyo, a pesar de que eran de mayor tamaño que la puerta. Finalmente, fue imposible y a las once de la mañana ya no había ninguna posibilidad.

Robo en los coches

Según el guardia civil, él mismo sugirió hacer un pasillo más ancho para poder retirar los vehículos , pero Sànchez contestó que no sería posible agrandarlo porque "la masa no se lo iba a permitir" , pero el expresidente de la ANC insistía en que entraran andando, algo que al teniente ni se le "pasó por la cabeza" porque "con la de gente que había ahí era peligroso para los guardias y los detenidos".

Salir por el pasillo, una misión "casi suicida"

Según su versión, a lo largo de la tarde se llegaron a plantear varias posibles salidas para la comitiva judicial, pero fueron descartándolas porque no veían posible salir andando con el material del registro. También se propuso abandonar el edificio por el tejado --como finalmente hizo la secretaria judicial--, pero él mismo rechazó el plan y pidió que no le sugiriesen "cosas absurdas" porque tenía que volver con el coche con el que había llegado. No obstante, después ha admitido que no descartó la posibilidad de una salida en helicóptero.