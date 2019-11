Junqueras acusa a Sánchez por carta de "cobardía para sentarse a la mesa y hablar"

"Sin nosotros hoy usted no sería presidente", dice, pese a lo cual el líder de ERC no se arrepiente porque --alega textualmente-- gracias al independentismo se pudo expulsar de la Moncloa a la derecha, que califica de rancia.

Y le advierte: "Todo tiene su tiempo, señor Sánchez, pero el suyo puede que se esté agotando. La historia no le concederá los cuarenta años de margen que han tardado en sacar al dictador criminal de su mausoleo. Yo, en cambio, no tengo prisa, por mucho que me duela no poder ver crecer a mis hijos".