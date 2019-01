La 'presunta' víctima de la manada de Villalba se negó a mantener sexo múltiple

Los tres acusados se enfrentan a una petición fiscal de 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, y que en este momento disponen de libertad condicional. Por su parte los procesados Miguel Ángel C.O., Ricardo A.M y Martín A. señalaron a la joven como la que propuso la iniciativa entre "risas" del contacto sexual por turnos. De hecho, apuntan a que los hechos trascurrieron en un ambiente "de cachondeo y jocoso".

"Al día siguiente me contaron que habían quedado con ella. No le dieron importancia a lo que pasó esa noche. Les propuso un contacto sexual por separado. Ni le di vueltas. Yo me puse a hablar de lo mío", ha relatado al tribunal, que le ha preguntado por qué dejó de comunicarse con el grupo tras saber que habían sido citados a declara. "No lo sé", ha resaltado.