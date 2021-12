Una nueva manifestación contra el pasaporte covid y la vacunación infantil recorre el centro de Valencia

Los participantes, en su mayoría sin mascarilla, han gritado consignas como "libertad", "los niños no se tocan", "no es una pandemia, es un genocidio" y "no al pasaporte judío". Además, han mostrado carteles con mensajes como '¿Cuándo vais a contar la verdad?', 'El siguiente discriminado puedes ser tú' o 'Vacunas de la muerte'.