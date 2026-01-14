La UCO retoma la investigación de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017: "No hagáis la cena, ahora vuelvo"

Los agentes están aplicando técnicas más avanzadas que no estaban disponibles en los primeros años de la investigación.

Desde el 9 de mayo de 2017 sus tres hijos y su marido no han vuelto a tener noticias de ella.

José Antonio no puede olvidar la noche del 9 de mayo de 2017 cuando llegó a casa de trabajar y encontró a su madre junto a dos amigos de la familia y la hija pequeña de estos: "Le di un beso a mi madre y a la niña". Francisca salió a acompañarlos hasta el coche que estaba aparcado "a tan solo unos metros", en la calle paralela y dejó una frase que aún recuerda: Dijo que "no se hiciera la cena," ya que tenía "la intención" de volver a casa. Jose Antonio reconoce que se sigue haciendo la misma pregunta desde entonces. "¿Qué pasó? Porque algo malo pasó". Desde ese momento no ha vuelto a ver a su madre. En 50 metros se perdió el rastro de toda una vida, en 50 metros él perdió a su madre. Jose Antonio sigue pensando que en esos 50 metros estaba la persona que la hizo desaparecer.

"Cuando hay variables que no dependen de ti y no puedes hacer nada, es absurdo luchar contra la adversidad, porque yo no tengo una varita mágica que pueda resolver este caso, eso lo tienen los investigadores, y si no ponen medios, recursos, motivación y se dedican en cuerpo y alma en resolverlo, este será un caso más que ocurrió en un pueblo de 3.500 habitantes y pasará a la historia", ha manifestado siempre el joven para el que hoy será un día trascendental en su vida.

Desde aquel día, ni los tres hijos de Francisca, --Javier, José Antonio y Diego--, ni su marido, --también de nombre Diego--, han vuelto a verla, sin ninguna pista ni dato concluyente que resuelva su desaparición. "Sé que a mi madre ya no la volveremos a ver con vida", afirma Javier Meneses, otro de los tres hijos de Francisca. Ninguno piensa en una desaparición voluntaria.

La UCO vuelve a investigar en el punto exacto en el que Francisco desapareció

No en vano, los agentes especializados de la UCO han vuelto a trabajar hoy, siete años después, en el punto exacto donde se perdió su rastro, con nuevas mediciones, análisis técnicos y labores de inspección. Los agentes ya estuvieron en febrero y en mayo de 2025 reconstruyendo los últimos movimientos de Francisca Cadenas. en el pueblo de Hornachos (Badajoz).

Sin testigos, ni señales de violencia

El caso no deja de ser un misterio. No hubo testigos directos, ni señales claras de violencia, ni indicios concluyentes en los primeros momentos de la investigación. Todo se convirtió en un callejón sin salida. El regreso de la UCO a Hornachos indica que la investigación sigue abierta y activa.

Según ha desvelado el diario Hoy, los agentes están aplicando técnicas más avanzadas que no estaban disponibles en los primeros años de la investigación, lo que podría permitir detectar detalles hasta ahora pasados por alto. Es una esperanza para una familia atormentada por no tener una explicación a lo ocurrido.

Una familia que no ha dejado de reclamar justicia y respuestas, que ha querido que el caso no quedara en al olvido pese a los años transcurrido y que ha insistido convocando concentraciones, actos públicos y colaboraciones con asociaciones de personas desaparecidas. Todo para como desea José Antonio, qué pasó ese día que su madre le dijo que no hicieran la cena, que volvía, y a la que nunca más ha vuelto a ver.